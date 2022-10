Corona und wenige Ersatzteile: Agilis streicht Verbindungen

Gut zwei Jahre nach einem Zugunfall mit zwei Toten in Unterfranken ist das Gerichtsurteil für eine angeklagte (…)

Urteil zu Bahnunfall am Untermain rechtskräftig

Mehr Güter auf die Schiene klingt erst einmal gut. Doch der Bau neuer Gleise zum künftigen Brenner Basistunnel sorgt in Bayern seit (…)

80-jähriger Mann stirbt nach Sturz mit Pedelec-Dreirad

In Oberfranken ist ein Mann mit seinem Pedelec-Dreirad gestürzt und gestorben. Der 80-Jährige kam am Dienstag in Bad (…)