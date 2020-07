Corona und die Gymnasien: oberfränkische Bilanz positiv

Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberfranken, Harald Vorleuter bilanziert die letzten Monate an den oberfränkischen Gymnasien sehr positiv. Die Herausforderungen in der Corona-Lage haben sowohl die Lehrer, als auch die Schüler an den Gymnasien in Oberfranken gut gemeistert. Obwohl das Kerngeschäft der Lehrerschaft der Präsenzunterricht vor Ort ist, haben alle Beteiligten sehr gut auf die nötigen Umstellungen reagiert. Auch im Hinblick auf die bald anstehende Notengebung soll entsprechend weitsichtig reagiert werden:

Eine Prognose, ob ab September wieder ein regulärer Schulbetrieb möglich sein wird, will Vorleuter noch nicht geben. Hier gilt es zunächst abzuwarten, ob sich die Infektionszahlen gerade in der anstehenden Sommerurlaubszeit wieder in einen kritischen Bereich bewegen, oder nicht.