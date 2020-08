Corona: Trotz neuem Fall rückläufige Zahlen

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Deutschland wieder rasant an. Zeitweise war das auch bei uns in der Region wieder der Trend, doch aktuell werden es eher weniger. Auch wenn im Landkreis Hof auch ein neuer Betroffener dazugekommen ist. Es handelt sich um einen Münchberger, der erst aus dem Urlaub in Österreich nachhause gekommen ist. Das Gesundheitsamt hat bereits seine Kontakpersonen ausfindig gemacht, getestet und in Quarantäne geschickt. Andererseits hat es von gestern auf heute 18 andere Personen aus der Quarantäne entlassen können – sodass aktuell nur noch 18 Fälle in Stadt und Landkreis Hof gemeldet sind. Im landkreis Wunsiedel hat sich nicht verändert – es gibt nachwievor 6 Fälle, im Vogtland sind es nur noch 4.