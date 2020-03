Corona: Theater Hof schließt

Jetzt wird es ernst: aufgrund der aktuellen Anweisung stellt das Theater Hof ab sofort den Betrieb bis voraussichtlich 19. April vollständig ein. Ob und wann genau der Proben- und Arbeitsbetrieb wieder aufgenommen wird, orientiere sich an den weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses. REH-Reporter Thomas Ploß:

Die Proben zum Musical „Chicago“, mit denen man erst vergangenen Montag begonnen habe, müssen schweren Herzens abgebrochen werden, so Intendant Reinhardt Friese. Alle Künstler und Mitarbeiter des Theaters seien sehr traurig über diese Entwicklung, aber verantwortungsvolles Handeln stehe selbstverständlich auch beim gesamten Ensemble an erster Stelle. Auch die Theaterkasse ist ab sofort nicht mehr vor Ort erreichbar. Trotzdem können Reservierungswünsche, Nachfragen zu den ausgefallenen Vorstellungen bzw. den Umtausch oder die Rückabwicklung der Eintrittskarten gern telefonisch oder per Mail an die Mitarbeiter gerichtet werden. Wann und in welcher Form der Theater-Betrieb wieder aufgenommen wird, steht aktuell in den Sternen. Man sei aber guter Dinge und hofft, dass man möglichst viele Produktionen früher oder später noch herausbringen kann, so das optimistische Schlusswort des Intendantent.

Wie das Theater Hof erreichbar ist, haben wir für euch hier:

Die Damen an der Theaterkasse sind zunächst bis Samstag, 28.03.2020 jeweils von Montag bis Samstag zwischen 10 und 14 Uhr unter Telefon: 09281 / 7070-290 oder per E-Mail unter kasse@theater-hof.de erreichbar