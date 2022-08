Corona-Teststellen in Plauen und Wunsiedel: Heute angepasste Öffnungszeiten

Aktuell genießen wir in der Euroherz-Region noch das schöne Sommerwetter, bald geht es aber schon wieder auf den Herbst zu. Dadurch rückt im Moment auch das Thema Corona-Impfung und -Testung wieder in den Vordergrund. Wer sich heute in der Euroherz-Region testen lassen möchte, muss sich aber auf einige Änderungen einstellen. Die Teststelle in Wunsiedel hat aus organisatorischen Gründen heute von 8 bis 12 Uhr, statt von 10 bis 14 Uhr, geöffnet. Das Schnelltestzentrum Plauen-Park im Vogtlandkreis schließt heute zwei Stunden früher als gewöhnlich, nämlich ebenfalls um 12 Uhr. An allen anderen Tagen könnt ihr euch in den Testzentren zu den gewohnten Öffnungszeiten testen lassen.