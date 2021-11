Corona-Tests: Selb bekommt ein Testzentrum

Auch wenn ihr geimpft und genesen seid, müsst ihr in einigen Bereichen mittlerweile einen negativen Corona-Test vorlegen. Das gilt zum Beispiel, wenn ihr ins Hallenbad oder ins Kino wollt. Ungeimpfte brauchen den Test seit gestern auch für Bus und Bahn, oder im Job. Das heißt, die Nachfrage nach Tests steigt wieder. Praktisch ist es da natürlich, wenn die Teststation im eigenen Ort ist. Die Bürger in Selb dürfen sich jetzt freuen. Der Stadtrat hat gestern ein neues Testzentrum angekündigt. Der Landkreis Wunsiedel habe das Okay von der Staatsregierung erhalten. Ein Unternehmen in Selb will die Räume dafür stellen, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch. Die Verantwortlichen würden aktuell noch Fragen bezüglich der Anforderungen und der genauen Räumlichkeiten klären. Schon in den nächsten Tagen könnte das Testzentrum in Selb an den Start gehen.