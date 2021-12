Corona-Tests: Neue Teststelle in Münchberg im Gespräch

Einzelhandel und Gastronomie sind künftig nur noch für Menschen zugänglich, die geimpft oder genesen sind. In Kultur- und Freizeiteinrichtungen brauchen sie zusätzlich einen negativen Corona-Test. Die 2G Plus-Regelung erhöht das Testaufkommen. Das Hofer Land und der Landkreis Wunsiedel haben bereits auf die gestiegene Nachfrage reagiert. Die zentrale Teststation in der Hofer Ernst-Reuter-Straße hat fortan zwei Stunden länger geöffnet. Der Landkreis Wunsiedel eröffnet ab dem kommenden Mittwoch eine neue Test-Außenstelle im Rosenthal-Outlet in Selb. Erst vor Kurzem hat eine Teststelle in der Volkshochschule in Selb eröffnet.

Wie das Landratsamt Hof mitteilt, führt das Bayerische Rote Kreuz (6.12.) außerdem den Testbetrieb im BRK-Heim in Münchberg weiter. Hier könnt ihr euch zwischen 15 Uhr 30 und 18 Uhr 30 testen lassen. Die Stadt und der Landkreis Hof befänden sich darüber hinaus in Gesprächen mit der Firma 21Dx über eine Test-Außenstelle in Münchberg.