Corona-Tests & Impfungen: Änderungen bei den zuständigen Stellen

Für kaum eine Aktivität brauchen wir noch einen Corona-Test, nachdem die 2G- und 3G-Regeln weggefallen sind. Außerdem geht die Zahl der Neuinfektionen im Sommer bekannterweise zurück. Immer mehr Testzentren fahren deshalb ihre Kapazitäten herunter. Die Außenstelle Münchberg des Testzentrums Stadt und Landkreis Hof ist nun umgezogen. Ab heute findet ihr das Zentrum im DLRG-Heim in der Schützenstraße. Die Öffnungszeiten sind täglich von 14 bis 17 Uhr. Das Testzentrum in der Hofer Ernst-Reuter-Straße hat fortan nur noch von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Auch im Impfzentrum in Helmbrechts ändern sich ab heute ebenfalls die Öffnungszeiten. Donnerstags hat das Impfzentrum fortan nachmittags geschlossen. Auch die geänderten Öffnungszeiten für das Impfzentrum in Eich im Vogtland findet ihr auf unserer Website. Das Impfzentrum in Plauen hat ab heute dauerhaft geschlossen.

Impfzentrum Helmbrechts:

Montag: 10.30 bis 14 Uhr & 14.30 bis 18.30 Uhr

Dienstag: 10.30 bis 14 Uhr & 14.30 bis 18.30 Uhr

Mittwoch: 7.45 bis 12.30 Uhr & 13 bis 15.45 Uhr

Donnerstag: 7.45 bis 12.45 Uhr (nachmittags geschlossen)

Freitag: 7.45 bis 12.30 Uhr & 13 bis 15.45 Uhr

Impfzentrum Eich:

Di 08:00 bis 14:00 Uhr

Mi 11:00 bis 17:00 Uhr

Do 08:00 bis 14:00 Uhr

Fr 11:00 bis 17:00 Uhr.