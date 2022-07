Corona Tests ab Juli: Änderungen beim Bürgertest

Bei dem sommerlichen Wetter denken wir lieber an andere Themen als Corona. Wer aber die Verwandtschaft im Pflegeheim besuchen will, braucht weiter einen Corona-Test. Dafür braucht es jetzt einen Bescheinigung, um ihn weiter kostenlos zu bekommen. Mit der neuen Testverordnung müssen viele jetzt für ihren Schnelltest drei Euro zahlen. Kostenlos bleiben die Tests für Menschen, die sich beispielsweise aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder sich freitesten wollen. Den kostenpflichtigen Test führen allerdings nicht alle Teststellen durch. Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landratsamts Wunsiedel:

PCR-Tests für Menschen, die einen wichtigen Grund zum Testen haben, bleiben weiterhin kostenfrei. Dazu zählen zum Beispiel Personen, die bei einem Corona-Ausbruch in einem Krankenhaus oder Pflegeheim waren auch positive Schnell- oder Selbsttests. Auf unserer Website findet ihr eine genaue Übersicht,

Für diese Gruppen bleiben die Corona-Tests weiterhin kostenlos:

Kinder unter 5 Jahren

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können

Schwangere im Trimester

Teilnehmende an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus

Personen, die sich Freitesten möchten

Pflegebedürftige / Patienten in Krankenhäuser und deren Besucher

Personen, die mit einer Corona-Infizierten Person in einem Haushalt leben

Pflegende Angehörige

Personen mit Schwerbehinderung, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets Pflegepersonal beschäftigen und deren beschäftigte

Welche Testmöglichkeiten es im Landkreis Wunsiedel gibt und welche Nachweise ihr dort braucht, findet ihr hier.

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge

Welche Testmöglichkeiten es in Stadt und Landkreis Hof gibt, findet ihr hier.

https://www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten/