Corona-Test zum Osterfest: Hofer Oberbürgermeisterin ruft zum Testen auf

Ostern ist normalerweise die Zeit, in der die Familien zusammenkommen. Jetzt in der Pandemie ist das allerdings keine so gute Idee, die Region gilt als Corona-Hotspot. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla ruft deshalb alle dazu auf, sich testen zu lassen:

In Hof gilt außerdem (ab Freitag) eine noch strengere Maskenpflicht. Neben der Innenstadt muss dann auch jeder auf den städtischen Spielplätzen und am Untreusee zwischen 7 und 21 Uhr medizinische Masken tragen. Bei Kindern zwischen sechs und 15 Jahren reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Mehr Infos findet ihr hier.