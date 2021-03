Corona-Test: Wo kann ich mich in der Region testen lassen?

Testen ist das Motto in der Region. Aber wo? Wir stellen euch eine Übersicht zusammen:

Stadt und Landkreis Hof: (Quelle: Landratsamt Hof)

1. Schnelltests

Wer einen Schnelltest machen möchte, kann dies am Samstag (06.03.21) an den vier Schnelltest-Stationen im Landkreis machen:

Naila:

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Testzeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Münchberg:

Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg)

Testzeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Oberkotzau:

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau)

Testzeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Rehau:

Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Str. 46, 95111 Rehau)

Testzeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Darüber hinaus besteht am Sonntag (07.03.21) in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr an 22 weiteren Teststellen im Landkreis die Möglichkeit, sich mittels Schnelltests auf das Corona-Virus hin testen zu lassen. An der Zentralen Teststation der Hofer Freiheitshalle werden zwischen 14:00 und 14:30 Uhr Schnelltests angeboten.

Alle Teststationen finden Sie unter https://www.landkreis-hof.de/teststellen/

Für die Schnelltests bitte den Personalausweis mitbringen.

2. PCR-Tests

PCR-Tests werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr an der Zentralen Teststation an der Hofer Freiheitshalle angeboten.

Die Zufahrt zur Teststelle erfolgt über die Hans-Högn-Straße zum Volksfestplatz. Hier werden die Fahrzeuge dann zur Abstrichstelle weitergeleitet. Für die Durchführung eines PCR-Tests bitten wir Sie, Ihre Versichertenkarte mit zur Teststelle zu nehmen.

Landkreis Tirschenreuth: (Quelle: Landratsamt Tirschenreuth)

Termine der Mobilen Teststation in Kemnath:

Testort: Kemnath, Wunsiedler Str. 14

Termine: jeweils Montag, Mittwoch und Freitag

Öffnungszeiten: 9 bis 13 Uhr

Jeweils Schnelltests und PCR-Tests möglich.

Registrierung unter: https://brk-krisenstab.de/covidtest.html

Hinweis: In der mobilen Teststation in Erbendorf finden vorerst keine weiteren Termine statt, je nach Nachfrage bzw. Bedarf können hier aber in Zukunft kurzfristig wieder Termine angeboten werden.

Landkreis Wunsiedel – alle Infos bekommt ihr hier.

Vogtlandkreis – alle Infos bekommt ihr hier.