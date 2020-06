Corona-Studie Tirschenreuth: am 29. Juni geht’s los

Wie viele Menschen haben sich bislang wirklich mit dem Corona-Virus infiziert? Diese Frage soll unter anderem eine gemeinsame Studie der Uni-Kliniken Regensburg und Erlangen klären. Sie soll am 29. Juni im Landkreis Tirschenreuth starten.

Der Landkreis Tirschenreuth weist vergleichsweise viele gemeldete COVID-19-Fälle auf. Durch den Nachweis von Virus-spezifischen Antikörpern wollen die Studienleiter herausfinden, wie viele Menschen sich im Landkreis Tirschenreuth mit dem Virus infiziert haben. Die Summe der Infizierten kann Aufschluss über die Immunität in der Bevölkerung geben, was wiederum Rückschlüsse auf die Ausbreitungsdynamik zulässt. Gleichzeitig erwarten die Wissenschaftler wichtige Hinweise auf die Qualität und die Langlebigkeit sowie eine mögliche schützende Wirkung COVID-19-spezifischer Antikörper. Die freiwillige Studie wird an speziell eingerichteten Blutabnahmezentren in Tirschenreuth, Wiesau und Kemnath durchgeführt und soll am 17. Juli abgeschlossen sein.

In den vergangenen Tagen sind 7.200 mögliche Teilnehmer über 14 Jahre ermittelt worden – Kinder im Alter von 6 Monaten bis 13 Jahren können am 23., 24. und 25. Juni in Tirschenreuth zusätzlich anonym getestet werden.