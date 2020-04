Corona – Stand 23.04.2020

Wir befinden uns immer noch am Anfang der Pandemie – das hat Bundeskanzlerin Merkel gestern betont – und sie hat die Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lange anhalten werden. Auch die Euroherz-Region hat das Virus immer noch im Griff. In Stadt und Landkreis Hof gelten derzeit 452 Menschen als infiziert. Insgesamt 22 Personen sind hier an dem Virus gestorben. Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es einen weiteren Todesfall – insgesamt 33 vermeldet jetzt das dortige Landratsamt – bei 600 infizierten Personen. Im Landkreis Tirschenreuth sind drei weitere Personen am Corona-Virus gestorben – hier gelten derzeit 1092 Menschen als infiziert. Auch im Vogtlandkreis ist eine weitere Person an dem Virus verstorben. 298 Menschen haben sich hier infiziert, im Saale-Orla Kreis sind es 117.