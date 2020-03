Corona-Spezial: Landrat Oliver Bär beantwortet die wichtigsten Fragen

Wir haben eine Lage mit großen Herausforderungen und großen Aufgaben, so der Hofer Landrat Oliver Bär heute im Interview mit Radio Euroherz. Er dankt allen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen halten. Das Testzentrum in der Hofer Freiheitshalle sei eine wichtige Einrichtung, so Bär:

An den Wochenenden gibt es zudem eine Online-Plattform, die Menschen für Tests auswählt. Abschließend sagt Bär, dass das Testzentrum dazu beigetragen hat, dass sich viele Menschen nicht angesteckt haben.

Über 150 Menschen haben sich im Hofer Land mit dem Corona-Virus infiziert. Die Krankenhäuser sind darauf vorbereitet. Einzelne Stationen oder wie in Selb eine ganze Klinik sind für Corona-Patienten eingerichtet. Wie die Krankenhäuser momentan ausgelastet sind, hat der Hofer Landrat Oliver Bär in unserem Corona-Spezial berichtet:

Mit Schutzkleidung und Masken sind die Kliniken auch ausgestattet. Regionale Firmen stellen jetzt sogar Nachschub her. Auch in Alten- und Pflegeheimen sind schon einige Corona-Fälle aufgetreten. Sie sind isoliert untergebracht. Durch viele Tests und Besuchsverbote haben die Heime die Situation aber im Griff, so Bär.

Menschen dürfen nicht mehr arbeiten, Mitarbeiter sind krank oder es gibt schlicht keine Nachfrage mehr. Die Corona-Krise stellt auch die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Dafür hat der Freistaat Bayern große Hilfspakete aufgelegt. Aber auch der Landkreis Hof hilft als Ansprechpartner, sagt der Hofer Landrat Oliver Bär in unserem Corona-Spezial:

Außerdem sind manche Firmen jetzt mit der Herstellung von Schutzmasken beschäftigt. Freie Pflegekräfte und Ärzte können sich auf einer Online-Plattform melden und ihre Hilfe anbieten. Laut Oliver Bär ist es richtig, dass die Ausgangsbeschränkungen bis Mitte April gelten. Erst wenn danach genügend Schnelltests zur Verfügung stehen, könne es um Lockerungen gehen.