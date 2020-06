Corona sorgt bayernweit für rückläufige Verkehrsunfallzahlen

Das verringerte Verkehrsaufkommen auf den oberfränkischen Straßen wegen der Corona-Pandemie – besonders in den ersten Wochen – macht sich auch deutlich in den Unfallzahlen bemerkbar. Die aktuellen Zahlen hat das Landesamt für Statistik jetzt veröffentlicht.

Schaut man sich die Zahlen für April an und vergleicht sie mit dem Vorjahresmonat, dann hat sich das Unfallaufkommen nahezu halbiert – in Oberfranken wie auch in den Landkreisen Hof und Wunsiedel sowie der Stadt Hof. Dort haben sich im April 2020 38 Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereignet – 2019 waren es 64. Die Zahl der Verunglückten lag letztes Jahr bei 87, heuer bei 46. Schwer verletzt wurden 9 Personen, letztes Jahr im April waren es 15. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich übrigens durch den gesamten Freistaat zieht.