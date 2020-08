Corona-Sommer: Das ist ab morgen am Theresienstein geboten

Das ist kein normaler Sommer wie wir ihn kennen. In der Zeit, in der viele normalerweise wegfliegen oder -fahren, bleiben wegen Corona jetzt viele daheim. Wer in Hof etwas Erholung sucht, kann zum Beispiel zum Theresienstein gehen. Dort gibt es jetzt auch wieder viele Veranstaltungen. Den Anfang macht das Duo Goller und Götz morgen (SO) um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Nachmittag folgt ein Orgelkonzert. Wer sich lieber ein bisschen bewegen möchte, der kann morgen Nachmittag bei der Parkführung Romantischer Stein mitmachen. Während des Theresiensommers am Stein ist auch der Biergarten an den Wochenenden im August geöffnet.