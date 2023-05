Corona-Soforthilfen: Pargent fordert vorübergehende Aussetzung der Rückzahlungspflicht

Die Kulturbranche hat während der Corona-Pandemie sehr gelitten. Viele Musiker und andere Solo-Selbstständige konnten wegen der Kontaktbeschränkungen lange gar nicht arbeiten. Als Entlastung hat es damals Corona-Soforthilfen von der Staatsregierung gegeben. Dieses Geld müssen die Betroffenen aber auch wieder zurückzahlen. Der oberfränkische Grünen-Landtagsabgeordnete Tim Pargent fordert jetzt aber, die Rückzahlungspflicht vorübergehend auszusetzen. Durch die Pandemie sei ein Auftrittsstau entstanden. Dadurch mangele es vielen Künstlern immer noch an Auftrittsmöglichkeiten, und damit auch an Einnahmen. Die Bundesregierung müsse deswegen erst einen gerechten und rechtssicheren Rahmen für die Rückzahlungen schaffen, so Pargent.