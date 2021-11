Trotz FFP2-Maske und Impfschutz: Das Testen auf Corona ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Allerdings gibt es immer mehr Meldungen, dass Selbsttests momentan wegen des erhöhten Bedarfs kaum zu bekommen sind. Bei den meisten Apotheken in Hof sieht das noch recht entspannt aus. Apothekerin Katrin Wirkner:

Auch in Drogerien sind Selbsttests in der Regel noch gut erhältlich. Dort kann es allerdings sein, dass die Tests nicht mehr so günstig sind.