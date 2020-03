Corona: Selb richtet Bürgertelefon ein und sagt Veranstaltungen ab

In der Corona-Krise sind Informationen wertvoller denn je. Nachdem Stadt und Landkreis Hof schon vergangene Woche ein Bürgertelefon für ihre besorgten Einwohner eingerichtet haben, macht Selb jetzt das gleiche. Betroffene Bürger und Unternehmen können täglich von 9 bis 13 Uhr unter einer Telefonnummer der Gemeinde anrufen und Fragen stellen. Die entsprechende Nummer findet ihr auf euroherz.de. Außerdem bittet die Stadt alle Vereine und Initiativen, die Hilfsleistungen in der Krise anbieten, sich bei ihr zu melden. Sie will die Angebote bündeln, um die Bürger besser unterstützen zu können.

Wie in Hof werden auch in Selb Veranstaltungen ausfallen müssen – so sind zum Beispiel schon die Schlemmernacht und das Bürgerfest abgesagt. Das Wiesenfest sei aktuell nicht in Gefahr.

Bürgertelefon Selb: 09287-883118 (täglich 9 – 13 Uhr)