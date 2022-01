Corona-Schutzimpfungen: Wo ihr euch am Wochenende impfen lassen könnt

Der Euroherz Impfmarathon ist ein voller Erfolg gewesen. 677 Menschen haben sich ihre Erst- Zweit- oder Auffrischungsimpfung im Hofer Rockwerk abgeholt. Für alle, die sich am Wochenende für eine Impfung entscheiden, bietet das Hofer Land wieder zahlreiche Möglichkeiten. Ganz ohne Termin könnt ihr euch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Foyer der Freiheitshalle Hof impfen lassen. Außerdem von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der Praxis Dr. Jakob Asis und von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr zusätzlich in der Praxis Dr. Reinhold Hermann. Morgen (SO) steht das Impfteam im Foyer der Hofer Freiheitshalle auch nochmal von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr bereit.

SAMSTAG:

8:00 bis 12:00 Uhr: Praxis Jakob Asis, Hof (Poststraße 13)

8:00 bis 16:00 Uhr: Foyer Freiheitshalle, Hof (Kulmbacher Straße 4; Eingang über Parkplatz)

11:00 bis 15:00 Uhr: Praxis R. Herrmann, Hof (Bürgerstraße 2)

SONNTAG: