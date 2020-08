Corona: Sachsen führt Bußgeld ein

Wer ab 1. September in Sachsen in Bahn, Bus oder anderenorts gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Sozialministerin Petra Köpping begründete das mit zunehmenden Beschwerden über die Missachtung der Regelung, die für den öffentlichen Nahverkehr und für Geschäfte gilt. Leute, die andere darauf hinweisen, würden nicht selten beleidigt und bedroht. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schwerbehinderte und Menschen mit einem Attest. Mit Sachsen haben nun alle Bundesländer bis auf Sachsen-Anhalt ein Bußgeld gegen Verstöße dieser Art eingeführt.

(Symbolbild)