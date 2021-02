Corona: regionale Zahlen unverändert hoch

Weltweit werden immer weniger Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle sinkt laut WHO. Die Organisation führt das auf die strikten Maßnahmen vieler Länder zurück. In der Euroherz-Region ist dieser Trend noch nicht angekommen. Der Landkreis Tirschenreuth belegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 317,9 weiter den ersten Platz im deutschlandweiten Ranking des Robert-Koch-Instituts. Auf Platz 2 und 3 folgen der Landkreis Wunsiedel mit 279,4 und die Stadt Hof mit 224,8. Auch der Landkreis Hof ist mit einem Wert von 188,8 auf Platz 7 noch in den Top10. Der Saale-Orla-Kreis steht aktuell bei 163,1 – der Vogtlandkreis bei 139,4. Bundesweit meldet das RKI 10.207 neue Corona-Fälle, 534 neue Todesfälle sowie eine 7-Tage-Inzidenz von 57,1.