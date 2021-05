München (dpa/lby) – Planänderung im Landtag an diesem Mittwoch: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will in einer Regierungserklärung die neuesten Corona-Beschlüsse des Kabinetts erläutern, anschließend soll darüber abgestimmt werden. Das teilte das Landtagsamt am Dienstag auf Anfrage mit. Dafür weicht Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU): Ihre eigentlich geplante Regierungserklärung zur Agrarpolitik wurde auf 20. Mai verschoben.

