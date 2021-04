Corona: PSG in der Champions League wohl ohne Verratti

Paris (dpa) – Der französische Meister Paris Saint-Germain muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern voraussichtlich auf Marco Verratti verzichten. Der 28 Jahre alte Italiener und Leistungsträger wurde nach der Länderspielphase in der WM-Qualifikation positiv auf das Coronavirus getestet, wie PSG am Freitagabend über Twitter mitteilte.

Verratti werde die Quarantäneregeln respektieren, schrieb der Club, ohne genauere Angaben zu machen. Der Mittelfeldspieler war Anfang des Jahres schon einmal positiv getestet worden.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-68852/2