Corona-Proteste: Versammlungen in Erbendorf & im Vogtland

In Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth haben sich am Abend rund 200 Teilnehmer zu einer Mahnwache zusammengefunden. Dort haben sie sich laut Informationen von NEWS5 zunächst im Stadtpark getroffen und sind dann durch die Stadt gezogen. Einen Veranstalter konnte die Polizei nicht ausmachen. In den sozialen Medien war zuvor zu einer ‚Friedlichen Mahnwache für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung‘ aufgerufen worden.

Auch im Vogtland sind Gegner der Corona-Maßnahmen wieder auf die Straße gegangen: In Plauen waren es insgesamt an die 400 Personen in verschiedenen Aufzügen. Die Polizei hat sämtliche Märsche gestoppt. Außerdem mussten die Beamten Versammlungen in Elsterberg, Kirchberg und Auerbach unterbinden und teilweise Anzeigen verteilen. In Klingenthal hatten sich am Nachmittag rund 20 Personen auf dem Markt nahe eines Infostandes der AfD getroffen. Dort gabs laut Polizei keine Verstöße.