Corona-Proteste: Verbotene Versammlungen im Vogtland

Es ist ein furchteinflößendes Szenario: Eine wütende Menschenmenge steht mit Fackeln in der Dunkelheit vor dem eigenen Haus. So passiert am Freitagabend in Sachsen. Mutmaßliche Gegner der Corona-Politik hatten sich vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping versammelt.

Auch an anderer Stelle in Sachsen kommt es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Protesten, die angesichts von Inzidenzwerten weit über 1000 und der angespannten Lage in den Kliniken so nicht genehmigt sind: In Plauen haben sich am Nachmittag (SO) wieder mehrere hundert Personen versammelt. Rund 830 Teilnehmer waren es, die vom Neustadtplatz Richtung Wendedenkmal unterwegs waren, so die Polizei. Am Oberen Bahnhof gab es einen zweiten Aufzug von 34 Personen, den die Polizei aber gleich gestoppt hat. Es gab Anzeigen (57), Platzverweise (47) und Anzeigen wegen Vermummung (5). In Auerbach und Kirchberg gab es ebenfalls Versammlungen mit je rund 200 und 60 Personen.

Ein Teilnehmer in Auerbach bekam eine Anzeige wegen seiner Quarzhandschuhe, die als Schutzbewaffnung auf Versammlungen verboten sind – in Kirchberg hat die Versammlungsleiterin ein Bußgeld erhalten.