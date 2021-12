Corona-Protest: Spaziergang in Hof, Treffen im Vogtland

Die Hofer Innenstadt hat sich am Abend so voll wie schon lange nicht mehr gezeigt: Dort haben sich an die 100 Personen zu einem der vielerorts stattfindenden, sogenannten Spaziergänge getroffen. Mutmaßlich, um gegen die Corona-Politik auf die Straße zu gehen. Denn ähnlich wie bei der jüngsten Aktion in Selb, gab keine Kundgebung, Plakate oder dergleichen.

Auch im Vogtland kam es erneut zu Versammlungen: In Plauen waren es ebenfalls an die 100 Personen, die sich am Wendedenkmal getroffen haben. Die Polizei hat rund 40 Menschen von einem Aufzug Richtung Bahnhofstraße abgehalten. In Treuen, Reichenbach und Lengenfeld hatten sich kleinere Gruppen mit bis zu 30 Personen versammeln wollen. Auch da ist die Polizei eingeschritten. Vereinzelt hat sie die Identitäten der Teilnehmer festgestellt und Anzeigen verteilt. Unter anderem, weil sich zwei Fahrzeuginsassen in Treuen der Kontrolle widersetzt haben, in Reichenbach gabs einen Verstoß gegen das Alkoholverbot.