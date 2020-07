Corona-Pandemie: weitere Lockerungen in Bayern und Sachsen

Die Kulisse war malerisch, als Kanzlerin Angela Merkel gestern an der bayerischen Kabinettssitzung am Chiemsee teilgenommen hat. Die Beteiligten haben aber nicht nur schöne Bilder gemalt, sondern auch Politik gemacht. Das Kabinett hat weitere Lockerungen der Corona-Auflagen beschlossen. Im Kino und bei Kulturveranstaltungen sind ab sofort mehr Menschen zugelassen: Bei zugewiesenen Sitzplätzen dürfen drinnen 200 und draußen 400 Zuschauer kommen. Zudem sind kleinere Kunst-, Handwerker-, Töpfer- und Flohmärkte im Freien wieder erlaubt. Bei Sport-Wettkämpfen in geschlossenen Räumen dürfen künftig maximal 200 Menschen anwesend sein.

Auch Sachsen hat weitere Lockerungen beschlossen. So sind ab Samstag bis zu 1000 Besucher bei Sportveranstaltungen, Volksfesten und Jahrmärkten zugelassen. Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren, sollen sich am Flughafen testen lassen können.