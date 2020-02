Abgeriegelte Städte, menschenleere Gassen, rasant steigende Infektionszahlen – diesmal nicht in China, sondern direkt vor unserer Haustür: In Norditalien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Kein Wunder, dass Italien-Urlauber verunsichert sind, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Doris Mattutat vom Reisebüro Mattutat in Hof:

Mattutat rät zur Gelassenheit: Die Urlaubssaison für Italien beginne erst im Mai … bis dahin hofft sie, dass sich die Lage normalisiert hat.