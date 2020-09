Corona: Oberes Vogtland entwickelt sich zu Corona-Hotspot

Das Obere Vogtland hat sich in Sachsen zu einem Corona-Schwerpunkt entwickelt. Besonders betroffen ist die Stadt Markneukirchen. Hier gibt es laut dem Landratsamt des Vogtlandkreises von gestern aktuell 29 bestätigte Fälle, das sind 17 mehr als noch am Donnerstag. Den Schwerpunkt bildet ein Pflegeheim. Dort wurden 21 Personen positiv getestet, 12 Bewohner und 9 Mitarbeiter. An mehreren Schulen im Vogtlandkreis, im Erzgebirgskreis und in Mittelsachsen kam es wegen Coronafällen zu Quarantänemaßnahmen.

Stadt und Landkreis Hof stehen derzeit bei 32 Fällen – im Landkreis Wunsiedel, der gestern den Signalwert von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner überschritten hatte, sind 29 Personen mit Corona infiziert.