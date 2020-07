Seit Dienstag gibt es in Stadt und Landkreis offiziell wieder einen Corona-Fall. Ob aber tatsächlich jemand das Virus in sich trägt ist unklar. Denn die positiv getestete Person war bereits vor Wochen an Corona erkrankt. Nach einem negativen Test war ein neuer nun wieder positiv. Damit taucht die Person in der Statistik als neuer Fall auf. Der Raum Hof galt vorher wochenlang als Corona-frei.