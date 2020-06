Corona-Morgen Update: Neuer Covid19-Fall in Selb

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts ist die Reproduktionszahl über das Wochenende auf 2,88 gestiegen. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel zwischen zwei und drei weitere Menschen ansteckt. Seit gestern gibt es in der Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule in Selb einen neuen positiven Covid19-Fall. Heute sollen entsprechende Tests durchgeführt werden – die Ergebnisse sollen voraussichtlich am Mittwoch vorliegen. Bis dahin dürfen die betroffenen Schüler und Lehrer die Schule nicht besuchen. Der Unterricht in den anderen Schülergruppen kann nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt regulär stattfinden. Unterdessen sind die restlichen Zahlen vor Ort weiter erfreulich. Während im Landkreis Wunsiedel aktuell noch 8 Personen mit Covid19 infiziert sind, sind das Hofer Land und der Saale-Orla-Kreis Corona-frei. Auch im Landkreis Tirschenreuth hat es keine neuen Infektionen gegeben. Keine aktuellen Zahlen gibt es aus dem Vogtland: dort waren Stand Freitag 63 Menschen erkrankt.