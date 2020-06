Corona – Morgen-Update 25.06.2020

Seit knapp einer Woche sind Stadt und Landkreis bereits Corona-frei, immer weniger Menschen lassen sich in der zentralen Teststelle an der Freiheitshalle auf das Virus testen. Deshalb haben die zuständigen Behörden nun beschlossen, sie und die beiden Infekt-Praxen in Hof und Münchberg Ende des Monats zu schließen. Wer danach den Verdacht hat, vielleicht Corona zu haben, soll sich telefonisch an seinen Hausarzt wenden.

Auch der Landkreis Wunsiedel ist auf dem Weg, das Virus loszuwerden. Nur noch 7 Personen gelten als infiziert. Nachdem am Sonntag ein Schüler der Selber Mittelschule positiv getestet worden war, gibt es Entwarnung. 22 weitere Personen, die mit ihm Kontat hatten, sind dem ersten Test zufolge nicht infiziert. Ein zweiter Test soll endgültige Klarheit bringen.

Im Vogtland dagegen geht die Zahl der Infizierten eher wieder nach oben – waren es am Montag noch 63, hat das Landratsamt in Plauen gestern 65 gezählt.