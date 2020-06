Corona Morgen-Update 24.06.

Die Corona-Lage hat sich bei uns in der Region beruhigt. Das Hofer Land und der Saale-Orla-Kreis melden aktuell sogar keine aktiven Infektionen mehr, im Landkreis Wunsiedel sind es nur noch 9 Fälle. Im Vogtland sind es dagegen noch etwas mehr und dort ist jetzt auch wieder jemand an dem Virus verstorben. Wie das Landratsamt in Plauen mitgeteilt hat, ist es ein 92-jähriger Mann mit Vorerkrankungen gewesen. Insgesamt hat damit das Corona-Virus im Vogtland 22 Menschen das Leben gekostet, 64 sind aktuell noch infiziert.