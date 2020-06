Corona Morgen-Update 23.06.

Die sächsische Regierung will heute weitere Lockerungen in der Corona-Krise verkünden. So sollen etwa größere Familienfeiern mit bis zu 100 Gästen unter Hygieneauflagen wieder möglich sein. Gleiches wird für Jahrmärkte und Dorffeste erwogen. Dass es zu einer Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel kommt, ist eher unwahrscheinlich. Auch am Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen will Sachsen zunächst festhalten.

Mit Stand von gestern Nachmittag sind im Vogtland derzeit 65 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das sind zwei mehr als am Freitag. Laut den Zahlen des sächsichen Landesamtes, gibt es insgesamt 506 registrierte Fälle, davon sind 420 wieder genesen. Ein Familientreffen in Plauen ist laut Landrat Rolf Keil die Ursache für die jüngste Erhöhung der Zahl an Corona-Infizierten. Es habe nach der erlaubten Zusammenkunft 16 bestätigte Fälle gegeben, so Keil. Im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der Infizierten derweil auf 9 gestiegen – das Hofer Land sowie der Saale-Orla-Kreis sind dagegen weiter corona-frei.