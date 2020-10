Corona-Morgen-Update

Das Corona-Virus und seine Auswirkungen sind noch immer stark zu spüren und werden uns auch noch ein Stück begleiten. Im Landkreis Wunsiedel wurden zwar keine neuen Infizierten registriert, allerdings sind mit einem 73-Jährigen Mann ohne bekannte Vorerkrankungen sowie einem 74-Jähriger Mann mit Vorerkrankungen zwei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben. Damit ist Im Raum Wunsiedel die Zahl der Todesfälle auf 45 gestiegen – aktuell sind im Landkreis 26 Personen erkrankt und in Quarantäne. Stadt und Landkreis Hof melden 13 aktuelle Fälle – ein Schüler einer achten Klasse des Gymnasiums in Münchberg wurde positiv auf das Virus getestet. Seine 27 Mitschüler sowie die Lehrkräfte, die den Schüler unterrichtet haben, werden heute getestet. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 10 neue Fälle – hier befindet sich eine 11. Klasse der Berufsschule Wiesau bis einschließlich kommenden Dienstag in Quarantäne. Der Vogtlandkreis meldet 21 neue Corona-Fälle.