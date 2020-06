Corona – Morgen-Update 18.06.2020

Center for Disease Control

Die neue Corona-Warn-App findet rege Verbreitung: bis zum Abend ist sie laut dem Bundesgesundheitsministerium bereits über sieben Millionen mal herunter geladen worden. Derweil ist die Corona-Situation in der Euroherz-Region relativ entspannt: in Stadt und Landkreis Hof ist nur noch eine Person corona-positiv und der Saale-Orla-Kreis meldet unverändert null aktive Infektionen. Einen deutlichen Rückgang bei den Erkrankten verzeichnet der Vogtlandkreis: hier sind aktuell 87 Personen mit dem Covid19-Virus infiziert und damit 30 weniger als noch am Dienstag. Keine neuen Fälle meldet der Landkreis Tirschenreuth – im Gegenteil: die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist von 2,76 auf 1,38 gesunken und liegt damit deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt von 1,80. Der Landkreis Wunsiedel meldet weiterhin sieben infizierte.