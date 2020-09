Corona – Morgen-Update 15.09.

Genau eine Woche gehen die Schülerinnen und Schüler des bayerischen Teils der Euroherz-Region wieder in die Schule. Aber nicht alle: Nachdem sich ein Schüler der Gutenbergschule in Rehau mit Corona infiziert hat, ist eine Klasse in Quarantäne. Genauso geht es einer Klasse der Realschule in Selb. Im Hofer Land sind demnach jetzt 24, im Landkreis Wunsiedel 23 Personen infiziert. Auch im Landkreis Tirschenreuth hat eine der sieben neuen Corona-Infektionen weiter Folgen: Die Vorschulgruppe Hummelgruppe des Städtischen Kinderhauses Waldershof hat geschlossen, weil auch dort ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Die betroffenen Kinder und Erzieherinnen sind in Quarantäne.