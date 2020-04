Corona: Mobile Arztpraxis in der Oberpfalz

Seit gestern (10.4.) fährt durch die Oberpfalz eine mobile Arztpraxis. Eine von vier in ganz Deutschland. Normalerweise gibt es mobile Arztpraxen zum Beispiel nur bei Großveranstaltungen. Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat die mobile medizinische Versorgung jetzt aber für Patienten mit Corona-Symptomen angemietet, die nicht mehr zu ihrem Hausarzt dürfen. Ab jetzt steht die mobile Arztpraxis montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr in Altenstadt in der Jahnstraße. Auch am Ostermontag. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber es muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.