Corona-Maßnahmen: Weitere Lockerungen in Sachsen

Viele sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten Freedom Day. Zum 20. März sollen in Deutschland die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Vorher gibt es aber schon Lockerungen in Sachsen, und damit auch in unserem Sendegebiet im Vogtland. Die hat das sächsische Kabinett heute beschlossen.

Die Änderungen treten schon morgen (MI) in Kraft und gelten zunächst bis zum 3. März. Bei Treffen von Geimpften und Genesenen entfällt zum Beispiel die Teilnehmerbegrenzung. Wenn allerdings ein Ungeimpfter dabei ist, dann gilt: ein Hausstand plus zwei Personen aus einem weiteren Hausstand. Auch für Hochzeiten und Beerdigungen gibt es in Sachsen ab sofort keine Teilnehmerbegrenzung mehr. Solange die Überlastungsstufe auf den Intensiv- und Normalstationen nicht überschritten ist gelten außerdem folgende Lockerungen: Im Einzelhandel fällt die 3G-Nachweispflicht weg. Für Museen, Ausstellungen, die Innenräume von Zoos und bei Sport auf Außenanlagen gilt künftig 3G statt 2G.