Corona-Maßnahmen: Sachsens Kabinett kündigt weitere Verschärfungen an

Ab heute gelten neue Corona-Maßnahmen in Bayern und auch Sachsen schärft die Verordnung nochmals nach. Die neue Notfall-Verordnung soll am Freitag endgültig vom Kabinett beschlossen werden und ab nächster Woche gelten. Das teilt der Freistaat Sachsen mit. Bei privaten Treffen von Geimpften und Genesenen soll dann es eine Teilnehmerbegrenzung von 50 Personen geben. An Silvester soll es Feuerwerk- und Ansammlungsverbote geben. Die entsprechenden Plätze sollen die Kommunen ausweisen. Ab einer Inzidenz von 1500 müssen zudem alle Gastronomie-Betriebe schließen.

Großveranstaltungen und der Betrieb von Clubs, Bars und Diskos bleiben weiter untersagt. Auch die Ausgangsbeschränkungen in Sachsen bleiben.