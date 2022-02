Corona-Maßnahmen: Saale-Orla-Kreis und Vogtland lockern

Die letzten Wochen haben gezeigt, bei der Omikron-Welle landen deutlich weniger Menschen auf den Intensivstationen. Die Verläufe sind milder als bei vorherigen Varianten. Der Saale-Orla-Kreis lockert deshalb am kommenden Dienstag seine Corona-Maßnahmen. Im Einzelhandel und in der Gastronomie gilt dann die 3G- statt wie bisher die 2G-Regelung. Für touristische Übernachtungen, Museen, Bibliotheken und Sport unter freiem Himmel gilt ebenfalls 3G. In Fitnessstudios und Schwimmbädern lautet die Vorgabe ab Dienstag 2G statt 2G Plus.

Sachsen und damit auch der Vogtlandkreis lockern schon ab morgen (SO). Auch dort gilt im Einzelhandel fortan an wieder 3G. also geimpft genesen oder getestet. Die Öffnungszeiten sind nicht mehr auf 20 Uhr beschränkt. In der Gastronomie entfällt die Sperrstunde ebenfalls. Dort gilt innen sowie außen die 2G-Regelung.