Corona-Maßnahmen: Peter Berek fordert Lockerung für Thermen und Heilbäder

Wer in Bayern Skilifte oder Gondeln nutzen will, muss keinen zusätzlichen Test abgeben. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen. Es gilt nur noch 2G.

Für Thermen und Heilbäder gilt aber weiterhin 2G-Plus. Das kritisiert jetzt der Bayerische Heilbäder-Verband unter dem Vorsitz des Wunsiedler Landrats Peter Berek. Die Einrichtungen seien keine Pandemietreiber. Außerdem würden sie der Gesundheit und der Prävention dienen und gehören damit aus seiner Sicht zum notwendigen Bedarf. Auch Bert Horn, Bürgermeister des Kurortes Bad Steben betont in der gemeinsamen Mitteilung die Bedeutung von Thermen, auch für den Gesundheitstourismus.