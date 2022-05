Corona-Maßnahmen: Landratsamt Hof hebt Maskenpflicht auf

In den allermeisten Lebensbereichen ist die Maske zum Schutz gegen Corona ja keine Pflicht mehr, höchstens noch beim Arzt, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Bus und Bahn, sowie in manchen Kitas.

In Behörden müsst ihr seit Anfang des Monats nicht mehr zwingend eine FFP2-Maske tragen. Das setzt jetzt auch das Landratsamt Hof um: Für Bedienstete und Besucher ist die Maskenpflicht aufgehoben. Ihr könnt sie zu eurer Sicherheit und der eures Gegenübers aber natürlich weiterhin beim Behördengang tragen. Darauf weisen auch Schilder im Landratsamt hin.