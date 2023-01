Corona-Maßnahmen in Sachsen: Gesundheitsministerin spricht sich für Ende aus

Corona-Maßnahmen gibt es im Alltag in Bayern kaum noch. Beim Arzt brauchen wir aktuell noch eine Maske, sonst aber kaum. Auch die Isolationspflicht bei einem positiven Test ist seit dem Ende des vergangenen Jahres weggefallen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hat angesichts der aktuellen Entwicklung ebenfalls ein Ende der staatlichen Vorgaben im Freistaat gefordert. Köpping will das am kommenden Dienstag im Kabinett besprechen. Die Isolationspflicht soll zum 3. Februar fallen, und auch alle anderen verbliebenen Maßnahmen sollen zu diesem Datum enden. Dabei geht es unter anderem um Masken- und Testpflichten in Gemeinschaftsunterkünften.