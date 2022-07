Corona-Maßnahmen in Sachsen: Anpassungen bei der Maskenpflicht

Wir haben uns schon auf eine neue Corona-Welle im Herbst eingestellt. Jetzt steigen die Fallzahlen aber schon im Sommer. Das sächsische Kabinett hat sich deshalb über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Die neue Schutzverordnung sieht Anpassungen bei der Maskenpflicht vor. In Krankenhäusern und Arztpraxen muss ab dem kommenden Sonntag nur noch eine medizinische Maske getragen werden. Insofern direkter Kontakt mit vulnerablen Personen besteht, empfiehlt die Regierung allerdings weiterhin eine FFP2-Maske. Geimpfte und genesene Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen müssen sich fortan nur noch zwei- statt dreimal die Woche testen lassen. Besucher brauchen auch weiterhin einen negativen Test. In den Krankenhäusern gibt es in für geimpfte sowie genesene Besucher und Beschäftigte dagegen keine Testpflicht mehr.