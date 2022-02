Corona-Maßnahmen in Bayern: Hofer CSU-Kreisverband äußert sich zu SPD-Kritik

Eigentlich wollte er nur einfachere 2G-Kontrollen für die bayerischen Kinos durch einheitliche Nachweise. Mit seinem Schreiben an die hochfränkischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten hat Stefan Schmalfuß, Geschäftsführer des Hofer Central-Kinos, allerdings eine Debatte über die Corona-Politik im Freistaat ausgelöst. Nachdem der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt und der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger das Vorpreschen Bayerns bei Corona-Maßnahmen kritisiert hatten, reagiert nun der CSU-Kreisverband Hof-Stadt.

Würde sich Bayern an die Bund-Länder-Beschlüsse halten, dann würde in der Gastronomie flächendeckend 2G Plus gelten. Dies käme einem Lockdown gleich, so der Kreisvorsitzende Jochen Ulshöfer. Der Kreisverband CSU Hof-Stadt wolle jedoch nicht, dass sich Geimpfte testen lassen müssen, nur weil sie sich am Abend mit Freunden oder Arbeitskollegen auf ein Feierabendbier in einer Gastwirtschaft treffen wollen, so Ulshöfer weiter.