Corona-Maßnahmen: Das gilt in Bayern ab heute

Ab heute treten in Bayern weitreichende Lockerungen in Kraft. Unter anderem entfallen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Für Geschäfte, Zoos und Freizeitparks gelten keine Besucherlimits mehr. Auch die Kontakterfassung und die Hotspotregelungen fallen weg. Zu Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen ab jetzt bis zu 25.000 Personen. Die geltenden Kapazitätsgrenzen bleiben aber, also: 50 Prozent für den Sport und 75 Prozent im Kulturbereich. Auch die Zugangsbeschränkungen werden gelockert.

Ab heute gilt generell: Aus 2G-Plus wird 2G und aus 2G wird 3G. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen, Messen oder Freizeiteinrichtungen brauchen Geimpfte und Genesene keinen zusätzlichen Test mehr (2G). Für die eigene sportliche Betätigung, für den Bildungsbereich wie Hochschulen, für Museen, Fitnessstudios, Solarien oder für Musik in einem Orchester oder ähnlichem gilt wieder 3G. Das heißt. auch Ungeimpfte können mit negativem Test wieder mehr am öffentlichen Leben teilhaben.

Perspektivisch sollen in Bayern auch Diskos und Bars wieder öffnen dürfen. Auch 3G in der Gastronomie soll kommen. Für diese Punkte wollte Bayern aber noch die Bund-Länder-Runde abwarten. Dort ist gestern in einem Beschluss der 4. März als Stichtag festgelegt worden.