Corona Maßnahmen: Das gilt ab heute in der Euroherz-Region

Neuer Monat, neue Corona-Regeln. Der Lockdown-Light geht bis zum 20. Dezember weiter. Ab heute gelten aber noch strengere Beschränkungen.

So dürfen sich nur noch höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Ausgenommen davon sind Kinder unter 15 Jahren. Auch auf Parkplätzen vor Geschäften gilt künftig Maskenpflicht. In größeren Geschäften muss für einen Kunde mindestens 10 Quadratmeter Platz sein. Schulklassen müssen künftig nicht mehr automatisch zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Nach fünf Tagen dürfen die Schüler mit einem negativen Corona-Test wieder zurückkehren. In Unis, Hochschulen und Volkshochschulen läuft alles digital. Wer in einem Risikogebiet Urlaub macht, muss zehn Tage in Quarantäne. An Weihnachten und Silvester sollen sich mehr Menschen treffen dürfen.