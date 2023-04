Corona-Maßnahmen ausgelaufen: Was gilt in den Kliniken in der Euroherz-Region?

In Deutschland sind alle verbliebenen Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Das heißt, ihr müsst in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen als Besucher eigentlich keine Maske mehr tragen. Die Einrichtungen dürfen aber weiterhin auf Schutzmaßnahmen beharren. Wir haben in den Kliniken in der Euroherz-Region nachgefragt.

Das Helios Vogtland-Klinikum Plauen verzichtet bei seinen Besuchern fortan auf das Tragen einer Maske. Auch das Klinikum Fichtelgebirge verlangt beim Besuch keine Maske mehr. Es gibt dort auch keine zeitlichen Beschränkungen und keine Höchstzahl bei Besuchern mehr. In den Kliniken Hochfranken mit Standorten in Naila und Münchberg müsst ihr auch keine Maske mehr aufsetzen. Eine vorgeschriebene Höchstzahl an Besuchern gibt es nicht mehr. Die Patientenanzahl pro Zimmer sollte trotzdem möglichst gering bleiben. Allein im Sana-Klinikum in Hof müsst ihr beim Besuch weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Es bleibt auch erstmal bei einem Besucher pro Patient am Tag.